Turist Manavgat sokaklarında hırsızı böyle kovaladı

Manavgat ilçesinde semt pazarında alışveriş yapan Alman turistin Türk Bayrağı almak istediği şahsın kapkaçına uğradı. Alman turistin 300 Eurosunu alarak kaçan şahsın peşinden dakikalarca koştu. Durumu fark eden bir esnaf da olaya dahil oldu ve kapkaç şüphelisini yakalayıp kovalamaca sonucu bir esnaf tarafından yakalandı. Yaşanan kovalamaca anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.