20 Eylül 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Tüp bebek tedavisinde düşük yumurta rezervi varsa ne uygulanır? Yeni PRP uygulamalarını A Haber'de anlattı

Tüp bebek tedavisinde düşük yumurta rezervi varsa ne uygulanır? Yeni PRP uygulamalarını A Haber'de anlattı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.09.2020 11:05
Güncelleme:20.09.2020 11:15
Tüp bebek tedavilerinde güncel yaklaşımlar, düşük yumurta rezervi olduğu zaman ne gibi uygulamalar var? Düşük yumurta rezervi ne anlama geliyor? Nasıl anlaşılır? Yeni PRP uygulamaları nedir? Nasıl uygulanıyor? Memorial Bahçelievler Hastanesi kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek uzmanı Op. Dr. Ayşe Saltık, A Haber'de Sağlık Saati programında yanıtladı.

Tüp bebek tedavilerinde güncel yaklaşımlar, düşük yumurta rezervi olduğu zaman ne gibi uygulamalar var? Düşük yumurta rezervi ne anlama geliyor? Nasıl anlaşılır? Yeni PRP uygulamaları nedir? Nasıl uygulanıyor? Memorial Bahçelievler Hastanesi kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek uzmanı Op. Dr. Ayşe Saltık, A Haber'de Sağlık Saati programında yanıtladı.

Memorial Bahçelievler Hastanesi kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek uzmanı Op. Dr. Ayşe Saltık, "Tüp bebekte başarıda bayan yaşı son derece önemli belli bir yaştan sonra azalma başlamakta. 35 yaşından sonra yumurta sayımızda da bir azalma ve kalitesinde bir düşme meydana gelmekte." ifadelerini kullandı.

Düşük yumurta rezervi ne?
Düşük yumurta rezervi ne?
İstanbul'da yaşayanlar dikkat!
İstanbul'da yaşayanlar dikkat!
Dünyanın en uzunu!
Dünyanın en uzunu!
En tehlikeli 50 uzay çöpü
En tehlikeli 50 uzay çöpü
Bakan Pakdemirli açıkladı: Kontrol altına alındı
Bakan Pakdemirli açıkladı: Kontrol altına alındı
Kovid-19 aşısında gönüllü olur musunuz?
"Kovid-19 aşısında gönüllü olur musunuz?"
Barış Pınarı Harekatı'nda gazi oldu
Barış Pınarı Harekatı'nda gazi oldu
İstanbul'da ilaç fabrikasında korkutan yangın
İstanbul'da ilaç fabrikasında korkutan yangın
Ev sahibi ile göz göze gelen hırsız 2. kattan böyle atladı
Ev sahibi ile göz göze gelen hırsız 2. kattan böyle atladı
Aracının anahtarını kaptırdı! O hırsız yakalandı
Aracının anahtarını kaptırdı! O hırsız yakalandı
AVM faresi yakalandı! O anlar kamerada
AVM faresi yakalandı! O anlar kamerada
Teknenin batmasına yolcular mı neden oldu?
Teknenin batmasına yolcular mı neden oldu?
Daha Fazla Video Göster