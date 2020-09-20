Tüp bebek tedavisinde düşük yumurta rezervi varsa ne uygulanır? Yeni PRP uygulamalarını A Haber'de anlattı

Tüp bebek tedavilerinde güncel yaklaşımlar, düşük yumurta rezervi olduğu zaman ne gibi uygulamalar var? Düşük yumurta rezervi ne anlama geliyor? Nasıl anlaşılır? Yeni PRP uygulamaları nedir? Nasıl uygulanıyor? Memorial Bahçelievler Hastanesi kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek uzmanı Op. Dr. Ayşe Saltık, A Haber'de Sağlık Saati programında yanıtladı.

Tüp bebek tedavilerinde güncel yaklaşımlar, düşük yumurta rezervi olduğu zaman ne gibi uygulamalar var? Düşük yumurta rezervi ne anlama geliyor? Nasıl anlaşılır? Yeni PRP uygulamaları nedir? Nasıl uygulanıyor? Memorial Bahçelievler Hastanesi kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek uzmanı Op. Dr. Ayşe Saltık, A Haber'de Sağlık Saati programında yanıtladı.

Memorial Bahçelievler Hastanesi kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek uzmanı Op. Dr. Ayşe Saltık, "Tüp bebekte başarıda bayan yaşı son derece önemli belli bir yaştan sonra azalma başlamakta. 35 yaşından sonra yumurta sayımızda da bir azalma ve kalitesinde bir düşme meydana gelmekte." ifadelerini kullandı.