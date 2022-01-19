Tunceli'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi! Zincirsiz araçların trafiğe çıkması yasaklandı

Tunceli’de etkili bir şekilde devam eden kar yağışı ve yollardaki buzlanma günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Valilik, şehir genelinde elverişsiz hava koşulları kentte zincirsiz olarak trafiğe çıkılmasını yasak getirdi.

Tunceli Valiliği il genelinde süren yoğun kar yağışı ve buzlanmalar sebebi ile sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

"ZİNCİRSİZ ARAÇLARIN TRAFİĞE ÇIKMALARINA MÜSAADE EDİLMEYECEKTİR"

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Zincirsiz trafiğe çıkan araçlar, kar lastiği olanlar da dahil kara yollarındaki buzlanma sebebiyle kayarak yolları trafiğe kapatmakta, bu durum ambulans, acil yardım araçları, ekmek dağıtım araçları ve bakım-onarım araçlarımızın hizmetlerini aksatmaktadır. Bu sebeple, il merkezimizde zincirsiz araçların trafiğe çıkmalarına ikinci bir duyuruya kadar müsaade edilmeyecektir. Lütfen kurallara uyalım, istemeden bir başka vatandaşımızın mağduriyetine sebep olmayalım."