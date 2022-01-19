19 Ocak 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Tunceli'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi! Zincirsiz araçların trafiğe çıkması yasaklandı

Tunceli'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi! Zincirsiz araçların trafiğe çıkması yasaklandı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.01.2022 16:14
Tunceli’de etkili bir şekilde devam eden kar yağışı ve yollardaki buzlanma günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Valilik, şehir genelinde elverişsiz hava koşulları kentte zincirsiz olarak trafiğe çıkılmasını yasak getirdi.

Tunceli Valiliği il genelinde süren yoğun kar yağışı ve buzlanmalar sebebi ile sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

"ZİNCİRSİZ ARAÇLARIN TRAFİĞE ÇIKMALARINA MÜSAADE EDİLMEYECEKTİR"

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Zincirsiz trafiğe çıkan araçlar, kar lastiği olanlar da dahil kara yollarındaki buzlanma sebebiyle kayarak yolları trafiğe kapatmakta, bu durum ambulans, acil yardım araçları, ekmek dağıtım araçları ve bakım-onarım araçlarımızın hizmetlerini aksatmaktadır. Bu sebeple, il merkezimizde zincirsiz araçların trafiğe çıkmalarına ikinci bir duyuruya kadar müsaade edilmeyecektir. Lütfen kurallara uyalım, istemeden bir başka vatandaşımızın mağduriyetine sebep olmayalım."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
89 yaşındaki adam gençlere taş çıkarttı
89 yaşındaki adam gençlere taş çıkarttı
Gaziantep’e askeri helikopter
Gaziantep'e askeri helikopter
Pakistanlı gaspçılar hemşehrilerini rehin aldı
Pakistanlı gaspçılar hemşehrilerini rehin aldı
O ilde zincirsiz araçlara trafiğe çıkma yasağı
O ilde zincirsiz araçlara trafiğe çıkma yasağı
İstanbul için kar uyarısı!
İstanbul için kar uyarısı!
Esenyurt’ta doktora bıçakla saldırı! Dehşet anlarında tehditler yumruklar konuştu: Görevimizi yapamıyoruz
Esenyurt’ta doktora bıçakla saldırı! Dehşet anlarında tehditler yumruklar konuştu: Görevimizi yapamıyoruz
Doğu’da tipi ve fırtına!
Doğu'da tipi ve fırtına!
Kar sitenin çatısı çökertti
Kar sitenin çatısı çökertti
Oyuncak silahla akrabasını soymaya kalktı
Oyuncak silahla akrabasını soymaya kalktı
Şanlıurfa-Diyarbakır karayolu kapandı!
Şanlıurfa-Diyarbakır karayolu kapandı!
Video çekerken telefonunu köpeğe kaptırdı
Video çekerken telefonunu köpeğe kaptırdı
Mardin’de zincirleme kaza
Mardin'de zincirleme kaza
Daha Fazla Video Göster