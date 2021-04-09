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Tükenmez kalem ile geçen 42 yıl! Kemal Sunal ile olan anısı ise yürekleri ısıttı

A Haber
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Giriş: 09.04.2021 16:46
Güncelleme:09.04.2021 17:58
Denizli'de yaşayan seyyar satıcı Fahri Al, tam 42 yıldır sokaklarda tükenmez kalem satıyor... Evliya Çelebi gibi ülkenin her yerini gezen al, sağlığı el verdikçe mesleğini sürdürmekte de kararlı... Fahri Al'ın Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kemal Sunal ile ilgili anllatığı anı ise duygulandırdı.

Fahri Al, Denizlilerin tanıdık siması...

42 yıldır seyyar satıcılık yaparak geçimini sağladığını söyleyen Al, yaşının 60'a yaklaştığını eskisi gibi çok çalışamadığını söyledi.

Tükenmez kalem satarak geçimini söylediğini anlatan Al şu ifadeleri kullandı;

Yılda 3 ay kış 1 ay da Ramazan 4 ay çalışmıyorum. Bu işten çok kazanmıyorum. Maalesef eski işler yok. Çok şükür sigaram, içkim yok. İşi bırakmayı düşünüyorum ama bir şeylerle uğraşmak lazım, yoksa vakit geçmiyor.

"KEMAL SUNAL İLE ANKARA'DA TANIŞTIK"

Al, Kemal Sunal ile olan anısını ise şu sözlerler anlattı: "Ankara'da Gençlik Parkı'nda beraber çay kahve içtik yemek yedik. 3 gün 5 kuruş bana masraf ettirmeden misafir etti." dedi.

En çok görmek istediğin 3 ülkeyi sıralayan Al, Japonya, Avustralya ve Kore olarak sıraladı.

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