27 Nisan 2022, Çarşamba
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Tük Angelina Jolie diyorlardı gören bunu kendine neden yaptın dedi! Umut Akyürek estetiği abartınca sosyal medyanın diline düştü!
Türk Sanat Müziğinin sevilen isimlerinden Umut Akyürek, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi. Yerli Angelina olarak anılan 48 yaşındaki şarkıcı, estetiğin dozunu kaçırınca hayranlarını ikiye böldü. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Akyürek'in son videosunu görenler tanımakta güçlük çekti. İşte Umut Akyürek'in son hali...