Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan Bubon heykelleri açıklaması! Kültürel mirasın korunmasına vurgu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bubon Antik Kenti'ne ait bronz heykellerin Türkiye'ye iadesi için yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekti. Heykellerin yazıtları, kaideleri ve bulundukları yapılarla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirten Ersoy, kültür varlıklarının tarihî bağlamından koparılmasının bilimsel bilgi kaybına yol açtığını vurguladı. İade çalışmalarında arşiv belgeleri ve bilimsel araştırmaların belirleyici rol oynadığını ifade eden Ersoy, sürecin bilimsel temellerini atan Prof. Dr. Jale İnan ile kültürel mirasın korunması için mücadele veren gazeteci ve yazar Özgen Acar'ı da andı.