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Traktörün içinden çıkanlar çiftçiyi şoke etti! Hemen ağzını ve kulağını bez ile kapattı...

Traktörün içinden çıkanlar çiftçiyi şoke etti! Hemen ağzını ve kulağını bez ile kapattı...

İHA
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Giriş: 23.07.2024 12:45
Ankara'nın Polatlı ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Tarlasında çalışmak için traktörünün başına geçen çiftçi hayatının şokunu yaşadı. Neye uğradığını şaşıran çiftçi bakın neler yaşadı...
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