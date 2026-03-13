CANLI YAYIN
ProgramlarÖzel VideoGündemYaşamDünyaSporEkonomiKültür SanatTeknolojiTelevizyonOtomobil
Sıradaki Videolar
İşte siyonist İsrail'in planı: Hedefte tüm İslam alemi var
Özel Haberİşte siyonist İsrail'in planı: Hedefte tüm İslam alemi var
Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem! Halk sokağa akın etti
Özel HaberTokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem! Halk sokağa akın etti
Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem! Şükrü Ersoy A Haber'de
YaşamTokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem! Şükrü Ersoy A Haber'de
Dini açıdan bilgi ve eylem arasındaki ilişki: Benlik ve kibir
YaşamDini açıdan bilgi ve eylem arasındaki ilişki: Benlik ve kibir
Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem
YaşamTokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem
Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

SAHUR VAKTİ | İbadetlerin gizli sorunu: Benlik ve kibir

Ramazan ayı sadece oruç ibadetiyle sınırlı kalmayan; insanın kalbini, aklını ve davranışlarını yeniden gözden geçirdiği derin bir muhasebe dönemi olarak öne çıkıyor. A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu Sahur Vakti programında dini açıdan bilgi ve eylem arasındaki ilişki ele alındı. Prof. Dr. Ekrem Demirli konuya ilişkin benlik ve kibir üzerinden çarpıcı açıklamalarda bulunarak "İbadetlerin varlık nedeni zanna dayalı olan benliğimizin aşılmasıdır." ifadesini kullandı.

Gündemden Videolar

Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem
Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem
Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem! Şükrü Ersoy A Haber'de
Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem! Şükrü Ersoy A Haber'de
İETT otobüsü yayaya çarptı! Dehşet anları kamerada
İETT otobüsü yayaya çarptı! Dehşet anları kamerada
A Haber görüntüledi! İran İsrail'in bu füzeyle vurdu
A Haber görüntüledi! İran İsrail'in bu füzeyle vurdu
İran'dan Erbil'deki Fransa askeri üssüne saldırı
İran'dan Erbil'deki Fransa askeri üssüne saldırı
Irak'ta ABD askeri yakıt ikmal uçağı düştü
Irak'ta ABD askeri yakıt ikmal uçağı düştü
ABD askeri İran'a inerse ne olur?
ABD askeri İran'a inerse ne olur?