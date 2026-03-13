SAHUR VAKTİ | İbadetlerin gizli sorunu: Benlik ve kibir

Ramazan ayı sadece oruç ibadetiyle sınırlı kalmayan; insanın kalbini, aklını ve davranışlarını yeniden gözden geçirdiği derin bir muhasebe dönemi olarak öne çıkıyor. A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu Sahur Vakti programında dini açıdan bilgi ve eylem arasındaki ilişki ele alındı. Prof. Dr. Ekrem Demirli konuya ilişkin benlik ve kibir üzerinden çarpıcı açıklamalarda bulunarak "İbadetlerin varlık nedeni zanna dayalı olan benliğimizin aşılmasıdır." ifadesini kullandı.