CANLI YAYIN
ProgramlarÖzel VideoGündemYaşamDünyaSporEkonomiKültür SanatTeknolojiTelevizyonOtomobil
Sıradaki Videolar
Savaşın ortasında seyir: Türk denizci Hürmüz’de yaşananları anlattı
DünyaSavaşın ortasında seyir: Türk denizci Hürmüz’de yaşananları anlattı
Katil Bibi'den savaş sonrası ilk açıklama! İran ve Lübnan'ı hedef aldı
DünyaKatil Bibi'den savaş sonrası ilk açıklama! İran ve Lübnan'ı hedef aldı
İran'dan Erbil'deki Fransa askeri üssüne saldırı
Dünyaİran'dan Erbil'deki Fransa askeri üssüne saldırı
Finans kaynakları vuruldu: Beyrut’ta sivil bölgeler risk altında
DünyaFinans kaynakları vuruldu: Beyrut’ta sivil bölgeler risk altında
İsrail'den İran'a geniş çaplı saldırı operasyonu
Dünyaİsrail'den İran'a geniş çaplı saldırı operasyonu
Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber

ABD askeri İran'a inerse ne olur?

İran ve ABD-İsrail arasındaki gerilim tırmanırken, muhtemel bir kara operasyonu senaryoları A Haber ekranlarında masaya yatırıldı. Harita üzerinde stratejik analizler yapan Emekli Kurmay Albay Dr. Eray Güçlüer, İran'ın coğrafi yapısının ve savunma hattının böyle bir girişimi imkansız kıldığını vurguladı. Zagros Dağları'nın doğal bir kale görevi gördüğünü belirten Güçlüer, lojistik eksiklikler ve arazi şartları nedeniyle yapılacak bir çıkarmanın ağır bir hezimetle sonuçlanacağını ifade ederek, bölgeye yapılacak bir operasyonun askeri bir intihar olacağına dikkat çekti.

Gündemden Videolar

Küçük çocuğu alkol masasına oturttu!
Küçük çocuğu alkol masasına oturttu!
13 yaşındaki kızın cesedi babasının bahçesinde bulundu: Baba intihar etti!
13 yaşındaki kızın cesedi babasının bahçesinde bulundu: Baba intihar etti!
İran'dan İsrail'e yoğun bombardıman
İran'dan İsrail'e yoğun bombardıman
İran'dan İsrail'e yoğun bombardıman
İran'dan İsrail'e yoğun bombardıman
Emlak zengini Ramazan Arıkan cinayetinde çifte tutuklama
Emlak zengini Ramazan Arıkan cinayetinde çifte tutuklama
Altın fiyatları ne zaman yükselir?
Altın fiyatları ne zaman yükselir?
İsrail’e dron üreten Hindistan’daki tesiste “ölümcül yangın”
İsrail’e dron üreten Hindistan’daki tesiste “ölümcül yangın”