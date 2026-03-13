ABD askeri İran'a inerse ne olur?

İran ve ABD-İsrail arasındaki gerilim tırmanırken, muhtemel bir kara operasyonu senaryoları A Haber ekranlarında masaya yatırıldı. Harita üzerinde stratejik analizler yapan Emekli Kurmay Albay Dr. Eray Güçlüer, İran'ın coğrafi yapısının ve savunma hattının böyle bir girişimi imkansız kıldığını vurguladı. Zagros Dağları'nın doğal bir kale görevi gördüğünü belirten Güçlüer, lojistik eksiklikler ve arazi şartları nedeniyle yapılacak bir çıkarmanın ağır bir hezimetle sonuçlanacağını ifade ederek, bölgeye yapılacak bir operasyonun askeri bir intihar olacağına dikkat çekti.