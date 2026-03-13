CANLI YAYIN
ahaber.com.tr - Özel Haber

İşte siyonist İsrail'in planı: Hedefte tüm İslam alemi var

A Haber canlı yayınına katılan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Cihan Günyel, Gazze'de soykırımını sürdüren İsrail'in ve Başbakan Netanyahu'nun asıl hedefini deşifre etti. Netanyahu ve ekibinin akıl sağlığının tartışmalı olduğunu belirten Günyel, Siyonist rejimin bölgede bir "din savaşı" çıkarmak için Evanjelik-Hristiyan dünyasının desteğini arkasına alarak tüm İslam coğrafyasını terörize etmeye çalıştığını vurguladı. Günyel ayrıca, Netanyahu'nun "süper gücüz" yalanının arkasındaki gerçeği ve sahadaki 'karartma' savaşına dair kritik analizlerde bulundu.

