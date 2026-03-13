CANLI YAYIN
ahaber.com.tr - Özel Haber

Savaş nasıl bitecek? Dünyanın gözü kulağı bu bölgede

A Haber canlı yayınına katılan Strateji ve Güvenlik Uzmanı İbrahim Keleş ve Stratejist Dr. Mehmet Bozkuş, dünyanın merakla takip ettiği savaşla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. ABD ve İsrail ekseninin bölgedeki varlığının ve İran'ın stratejik hamlelerinin ele alındığı yayında, savaşın olası seyri ve bölgedeki dengelerin nasıl şekilleneceği masaya yatırıldı. Irak'ta düşen ABD yakıt uçağının gizemi ve Donald Trump'ın sert söylemleri, gerilimin ne kadar yüksek boyutlara ulaştığını bir kez daha gözler önüne serdi.

