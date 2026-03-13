Dini açıdan bilgi ve eylem arasındaki ilişki: Benlik ve kibir

Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kala A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu Sahur Vakti programında inancın bilgiyle başlayıp davranışla tamamlandığı süreç ele alındı. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Demirli dini açıdan bilgi ve eylem arasındaki ilişkisini değerlendirerek ibadetlerin gizli sorununun benlik ve kibir olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Ekrem Demirli konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunarak "İbadetlerin varlık nedeni zanna dayalı olan benliğimizin aşılmasıdır." ifadesini kullandı.