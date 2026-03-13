CANLI YAYIN
ProgramlarÖzel VideoGündemYaşamDünyaSporEkonomiKültür SanatTeknolojiTelevizyonOtomobil
Sıradaki Videolar
Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem! Halk sokağa akın etti
Özel HaberTokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem! Halk sokağa akın etti
Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem! Şükrü Ersoy A Haber'de
YaşamTokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem! Şükrü Ersoy A Haber'de
Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem
YaşamTokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem
SAHUR VAKTİ | İbadetlerin gizli sorunu: Benlik ve kibir
YaşamSAHUR VAKTİ | İbadetlerin gizli sorunu: Benlik ve kibir
İşte siyonist İsrail'in planı: Hedefte tüm İslam alemi var
Özel Haberİşte siyonist İsrail'in planı: Hedefte tüm İslam alemi var
Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber

Dini açıdan bilgi ve eylem arasındaki ilişki: Benlik ve kibir

Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kala A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu Sahur Vakti programında inancın bilgiyle başlayıp davranışla tamamlandığı süreç ele alındı. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Demirli dini açıdan bilgi ve eylem arasındaki ilişkisini değerlendirerek ibadetlerin gizli sorununun benlik ve kibir olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Ekrem Demirli konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunarak "İbadetlerin varlık nedeni zanna dayalı olan benliğimizin aşılmasıdır." ifadesini kullandı.

Gündemden Videolar

Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem
Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem
Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem! Şükrü Ersoy A Haber'de
Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem! Şükrü Ersoy A Haber'de
İETT otobüsü yayaya çarptı! Dehşet anları kamerada
İETT otobüsü yayaya çarptı! Dehşet anları kamerada
A Haber görüntüledi! İran İsrail'in bu füzeyle vurdu
A Haber görüntüledi! İran İsrail'in bu füzeyle vurdu
İran'dan Erbil'deki Fransa askeri üssüne saldırı
İran'dan Erbil'deki Fransa askeri üssüne saldırı
Irak'ta ABD askeri yakıt ikmal uçağı düştü
Irak'ta ABD askeri yakıt ikmal uçağı düştü
ABD askeri İran'a inerse ne olur?
ABD askeri İran'a inerse ne olur?