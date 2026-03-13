CANLI YAYIN
Özel Haberİşte siyonist İsrail'in planı: Hedefte tüm İslam alemi var
YaşamSAHUR VAKTİ | İbadetlerin gizli sorunu: Benlik ve kibir
YaşamTokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem! Şükrü Ersoy A Haber'de
YaşamDini açıdan bilgi ve eylem arasındaki ilişki: Benlik ve kibir
YaşamTokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem
ahaber.com.tr - Özel Haber

Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem! Halk sokağa akın etti

Tokat, gece saat 03.35'te merkez üssü Niksar ilçesi olan 5.5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Ramazan ayında sahur vaktine denk gelen sarsıntı, çevre illerde de şiddetli bir şekilde hissedilirken, büyük paniğe neden oldu. Depremin ardından vatandaşlar kendilerini sokaklara attı. Battaniyelere sarılıp ateş yakarak ısınmaya çalışan halk, artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine giremiyor. A Haber muhabiri Murat Onur, depremin merkez üssü Niksar'dan son durumu aktardı.

