Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem! Halk sokağa akın etti

Tokat, gece saat 03.35'te merkez üssü Niksar ilçesi olan 5.5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Ramazan ayında sahur vaktine denk gelen sarsıntı, çevre illerde de şiddetli bir şekilde hissedilirken, büyük paniğe neden oldu. Depremin ardından vatandaşlar kendilerini sokaklara attı. Battaniyelere sarılıp ateş yakarak ısınmaya çalışan halk, artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine giremiyor. A Haber muhabiri Murat Onur, depremin merkez üssü Niksar'dan son durumu aktardı.