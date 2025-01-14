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Traktör şarampole devrildi:Çok sayıda ölü ve yaralı var

Traktör şarampole devrildi:Çok sayıda ölü ve yaralı var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.01.2025 23:56
Uşak'ta Yenice köy yakınlarındaki ormanda meydana geldi. İ.D. (38) yönetimindeki 64 FF 373 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü İ.D. ile traktördeki Melih Gezer (7), Mükerrem Demir (37) ve M.G. (42) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Melih Gezer ve Mükerrem Demir, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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Traktör şarampole devrildi:Çok sayıda ölü ve yaralı var
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