Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 20'ye yükseldi

Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku'ya ilişkin Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. A Haber Muhabiri Yüksel Akalan'ın aktardığına göre, 15 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 8'i adliyeye sevk edildi. Yaklaşık 21 saat süren işlemlerin ardından 4 şüpheli tutuklandı, böylece dosya kapsamında tutuklu sayısı 20'ye yükseldi. Soruşturmanın delillere müdahale iddiaları kapsamında genişletilerek sürdüğü bildirildi.