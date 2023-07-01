01 Temmuz 2023, Cumartesi
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Trafikte makas terörü nasıl önlenecek?
İzmir'de makas atan bir sürücü 4 kişinin ölümüne neden oldu. Kaza sonrası gözler bayram dönüşünde olanlara çevrildi kurallara dikkat çekildi. Peki makas terörü nasıl durdurulacak? Uzun yola çıkanlar nelere dikkat etmeli? İşte bu sorular ve daha fazlasının cevabını İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı A Haber canlı yayınında verdi.