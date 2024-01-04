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Trafikte korna jargonu! Sürücüler kornayla iletişim kuruyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.01.2024 18:51
Güncelleme:04.01.2024 18:52
Trafikte sürücüler kornayı sık sık kullanıyor. Bazıları bundan rahatsızlık duysa da korna yollarda bir iletişim aracına dönüşüyor. A Haber muhabiri Murat Dada, sürücülere mikrofon uzattı kornayı en fazla niçin kullandıklarını sordu. Detaylar haberimizde...
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