Trafikte korna jargonu! Sürücüler kornayla iletişim kuruyor

Trafikte sürücüler kornayı sık sık kullanıyor. Bazıları bundan rahatsızlık duysa da korna yollarda bir iletişim aracına dönüşüyor. A Haber muhabiri Murat Dada, sürücülere mikrofon uzattı kornayı en fazla niçin kullandıklarını sordu. Detaylar haberimizde...

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