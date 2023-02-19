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Trafikte dehşet anları! Böyle uçan tekme attı

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Giriş: 19.02.2023 14:55
Güncelleme:19.02.2023 15:03
İstanbul'da trafikte korku dolu anlar yaşandı. Eyüpsultan'da bir motosikletli ile otomobil sürücüsünün dakikalarca süren kavgası anbean kameralara yansıdı. Motosiklet sürücünün kaskı havalarda uçuştu. Motosikletin yanında bulunan kadın vatandaşa da saldırıldı. Kavga anlarında uçan tekme saniye saniye kameralara yansıdı.
Trafikte dehşet anları! Böyle uçan tekme attı
Trafikte dehşet anları! Böyle uçan tekme attı
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