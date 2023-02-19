19 Şubat 2023, Pazar
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Trafikte dehşet anları! Böyle uçan tekme attı
İstanbul'da trafikte korku dolu anlar yaşandı. Eyüpsultan'da bir motosikletli ile otomobil sürücüsünün dakikalarca süren kavgası anbean kameralara yansıdı. Motosiklet sürücünün kaskı havalarda uçuştu. Motosikletin yanında bulunan kadın vatandaşa da saldırıldı. Kavga anlarında uçan tekme saniye saniye kameralara yansıdı.