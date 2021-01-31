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Trafikte 3 kadını sopayla dövmüştü! Cezası belli oldu

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Giriş: 31.01.2021 09:52
Güncelleme:31.01.2021 10:10
Geçtiğimiz yıl Mersin'de trafikte 3 kadına şiddet uygulamaktan yargılanan 57 yaşındaki Ali G.'ye 'basit yaralama' suçundan toplam 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Verilen ceza da paraya çevrildi. Karara tepki gösteren mağdur kadınların avukatı Hibe Gökalp, "3 kadın müvekkilim trafikte darbedildi. Olay görüntülerle sabit olmasına rağmen 3'er bin TL para cezası verildi. Verilen ceza yetersizdir. Üst mahkemeye itiraz ettik" dedi.

Olay, geçen yıl 28 Nisan Salı günü merkez Mezitli ilçesi Yeni Mahalle 2'nci Çevri Yolu üzeri Kale kavşağında meydana geldi. Trafikte seyir halinde olan Feride K., kız kardeşi Hilal K. ve arkadaşı Dilara K., trafikte baba ile kızıyla tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada 3 kadın, sopayla saldırıya uğradı.

Olayın ardından 3 kadın, polise giderek, baba ve kızından şikayetçi oldu. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, baba ile kızını polis merkezine getirdi. Her 2 tarafın da ifadesi alınırken, doktordan raporlar alındı. Taraflar birbirinden şikayetçi olurken, ifadelerinde 'küfür' iddialarında bulundular.

KIZINI KORUMAK İÇİN VURMUŞ

Sanık Ali G. hakkında 3 kadına şiddet uyguladığı gerekçesiyle 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın görülen ilk duruşmasında sanık Ali G., mağdur kadınlar Feride K., kız kardeşi Hilal K. ve arkadaşı Dilara K. hazır bulundu. Duruşmada söz verilen sanık Ali G., olay günü karşı taraftaki kadınların kızına saldırdığını öne sürerek, kızına yardım etmek için kadınlara elindeki tahta parçası ile birer defa vurduğunu söyledi. Mağdur kadınlar ise sanığın kızının kendilerine saldırdığını, sanığın da sopa ile kendilerine vurduğunu belirtti.

İLK CELSEDE KARAR ÇIKTI

Tarafları dinleyen mahkeme, sanık Ali G.'ye basit yaralama suçundan ayrı ayrı 5'er ay hapis cezası olmak üzere toplamda 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Verilen hapis cezası para cezasına çevrildi.

Mağdur kadınların avukatı Hibe Gökalp, verilen cezayı yetersiz bulduklarını kaydederek üst mahkemeye itirazda bulundukları söyledi. Gökalp, "3 kadın müvekkilim trafikte darbedildi. Olay görüntülerle sabit olmasına rağmen 3'er bin TL para cezası verildi. Verilen ceza yetersizdir. Üst mahkemeye itiraz ettik" dedi.

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