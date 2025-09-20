Trafik kazalarında tazminat hakkına emsal karar! Hasar masrafı haklılık oranına göre hesaplanacak

Yargıtay trafik kazaları sonrası verilen tazminat haklarıyla ilgili emsal bir karar verdi. Yüksek mahkeme kaza sonrası masrafların iki tarafın haklılık oranına göre belirlenmesi gerektiğine karar verdi.

