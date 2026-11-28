Yedigöller'de korku dolu yolculuk! Minibüsün geçtiği çamurlu ve uçurumlarla çevrili güzergâh kamerada

Bolu'da Yedigöller gezisinin ardından dönüş yolunda irtibatın kesildiği, 10'u çocuk 13 kişinin bulunduğu minibüsün yaklaşık 15 kilometrelik güzergâhı dron ve GoPro kamerasıyla görüntülendi. Ana yoldan çıkan minibüsün geçtiği güzergâhın büyük bölümünün çamurlu ve uçurumlarla çevrili olduğu görüldü. Minibüsün çamura saplanarak mahsur kaldığı ormanlık alan da havadan görüntülendi.