Trabzon'da sağlıkçılara oksijen tüpüyle saldıran zanlının cezası belli oldu

Trabzon'da geçen yıl babasının vefat ettiği hastanenin doktor ve sağlık çalışanlarına oksijen tüpü ile saldıran İhsan Aydın, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Oksijen tüpü iddianameye 'silah' olarak girdi.

Oksijen tüpüyle doktora saldıran zanlı 5 yıl hapse çarptırıldı.

Trabzon'da geçen yıl kanser hastası babasını kaybeden İhsan aydın izole alana girmek istedi.

Ancak buna izin verilmemesine öfkelen Aydın, camları kırıp, oksijen tüpüyle doktor Esra Ersöz Genç ile bir hemşire ve özel güvenlik görevlisine saldırdı.

Hastanenin özel güvenlik görevlileri ve polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alınan İhsan Aydın çıkarıldığı mahkemede konutu terk etmeme şartıyla serbest bırakıldı.





Aydın'ın ayak bileğine 'elektronik kelepçe' de takıldı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, Aydın hakkında 5 yıldan 16,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Aydın'ın, kadın doktoru kovaladığı 'oksijen tüpü' de iddianameye 'silah' olarak girdi.

Trabzon 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde karar duruşmasına çıkan Aydın, 'kamu malına zarar verme', 'görevi yaptırmamak için direnme', 'silahla tehdit'

ve 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal' suçlarından toplam 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.