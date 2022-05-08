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Trabzon’da gülümseten anlar! Yavru ayıya böyle seslendi

İHA
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Giriş: 08.05.2022 12:14
Son dakika haberi... Trabzon'un Çaykara ilçesinde turizm bölgesinde yavru ayı gören vatandaşların kayda aldıkları o görüntüler izleyenleri gülümsetti.
Trabzonda gülümseten anlar! Böyle seslendi TRABZON'DA GÜLÜMSETEN ANLAR! BÖYLE SESLENDİ

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