08 Mayıs 2022, Pazar
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Trabzon’da gülümseten anlar! Yavru ayıya böyle seslendi
Son dakika haberi... Trabzon'un Çaykara ilçesinde turizm bölgesinde yavru ayı gören vatandaşların kayda aldıkları o görüntüler izleyenleri gülümsetti.