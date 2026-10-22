Okan Müderrisoğlu "At izinin it izine karıştığı dönemin güncel versiyonunu yaşıyoruz"

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, 2020 yılında aktif siyaseti bırakan eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alan organize itibar suikastları ve fon soruşturması üzerinden yürütülen algı operasyonlarına ilişkin A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Müderrisoğlu, "Şimdi Sayın Albayrak'ın sahneden çekilmesiyle birlikte, yani at izinin it izine karıştığı dönemin güncel versiyonunu yaşıyoruz. Bir parantez açayım bu arada: Ümit Özlale ismi de yakın zamanda gerek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş gerekse Ticaret Bakanı Ömer Bolat'la ilgili mesnetsiz iddialar ortaya atıp, sonra da pişkin pişkin bu iddiaların altını dolduramayarak kenara çekildiği bir 10-15 günü de bu topluma yaşattı. Ve Sayın Cumhurbaşkanı da dün bu konuda yine grup toplantısında çok adrese teslim mesajlar da vermeyi ihmal etmedi." ifadelerini kullandı.