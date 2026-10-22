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Doğu Akdeniz’den Asya-Afrika hattına: MSB'den Libya anlaşması ve Bedir Mutabakatı açıklaması
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Doğu Akdeniz’den Asya-Afrika hattına: MSB'den Libya anlaşması ve Bedir Mutabakatı açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirme toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katan stratejik adımları ve bölgesel diplomasi hamlelerini kamuoyuyla paylaştı. Libya deniz yetki alanları mutabakatının onaylanmasından Katar'dan temin edilecek Eurofighter savaş uçaklarına, dörtlü tarihi 'Bedir Mutabakatı'ndan Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde kurulan yeni komutanlığa kadar kritik başlıkları A Haber muhabiri Abdullah Ünver aktardı

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