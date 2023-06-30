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Trabzon’da eski bayramlar nasıldı?

A Haber
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Giriş: 30.06.2023 08:26
Geçmişe özlem duyduğumuz zaman dilimlerinin başında, tartışmasız, ramazanlar ve dini bayramlar gelir... Söze hep "Nerede o eski ramazanlar, nerede o eski bayramlar" ifadeleriyle başlarız. Trabzon'da vatandaşlar eski ramazanları A Haber mikrofonuna anlattı.
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