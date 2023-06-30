Trabzon’da eski bayramlar nasıldı?

Geçmişe özlem duyduğumuz zaman dilimlerinin başında, tartışmasız, ramazanlar ve dini bayramlar gelir... Söze hep "Nerede o eski ramazanlar, nerede o eski bayramlar" ifadeleriyle başlarız. Trabzon'da vatandaşlar eski ramazanları A Haber mikrofonuna anlattı.

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