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Trabzon'da düğün salonu alev alev yandı! Yangın yan taraftaki pansiyona sıçradı

İHA
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Giriş: 19.06.2024 21:30
Trabzon'da düğün salonunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında düğün salonu ve bitişiğindeki pansiyonda hasar oluştu.
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