24 Ağustos 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Trabzon’da çifte hortum

Trabzon’da çifte hortum

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.08.2023 17:32
Trabzon’un Araklı ilçesi Kalecik Mahallesinde öğleden sonra açıklarda iki ayrı hortum görüldü.
Trabzon’da çifte hortum
Trabzon’da çifte hortum
Bağcılar’da esnafın kedisi köpeklere savaş açtı!
Bağcılar'da esnafın kedisi köpeklere savaş açtı!
Doktor cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Doktor cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Van Gölü’nde suların çekilmesiyle ortaya çıktı
Van Gölü’nde suların çekilmesiyle ortaya çıktı
İşte Çanakkale yangının çıktığı nokta
İşte Çanakkale yangının çıktığı nokta
Korkunç cinayet kamerada!
Korkunç cinayet kamerada!
İzmir’de bulundu! 8 bin 200 yıl öncesine ait
İzmir'de bulundu! 8 bin 200 yıl öncesine ait
Kuzen cinayetinin korkunç detayları!
Kuzen cinayetinin korkunç detayları!
Akreplere kendini sokturdu
Akreplere kendini sokturdu
Sazlıdere Barajı kurudu
Sazlıdere Barajı kurudu
Deprem anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı
Deprem anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı
3 metre zıplıyor! Karayolunda görüntülendi
3 metre zıplıyor! Karayolunda görüntülendi
Daha Fazla Video Göster