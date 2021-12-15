Trabzon’da anne-oğulun kahreden ölümü! 1 gece için gelmişlerdi

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ile oğlu yaşamını yitirdi. Trabzon'da yaşamını sürdürdüğü öğrenilen anne ile oğlunun yalnızca bir gece kalmak için köye gittikleri ve yaktıkları sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri tespit edildi.

Olay, Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinin Akkese mahallesinde yaşandı. Kış mevsiminin gelmesi sebebiyle Trabzon'da yaşayan Mahmut Bülent Yavuz (60) ve annesi Havva Yavuz (90) yalnızca bir akşam kalmak için geçen gün köylerine gitti. Soğuk havalar sebebiyle ısınmak için kömür ve odun ile sobayı yakan anne ve oğlu bir süre sonra lodos sebebiyle yanmayan sobayı söndürerek erkenden uyudu.

KAPIYI AÇTIKLARINDA KORKUNÇ MANZARA İLE KARŞILATILAR

Anne ve oğlundan telefonla haber alamayan yakınları eve gelerek kapıyı çaldı. Kapıyı çalmalarına rağmen içerden ses gelmemesi üzerine kapıyı kıran yakınları anne ve oğlunun hareketsiz şekilde yattığını gördü.

SOBA GAZINDAN ZEHİRLENDİLER

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan incelemede anne ve oğlunun sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Anne ve oğlunun cansız bedenleri Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Yavuz ailesi Akkese mahallesinde kılınacak cenaze namazının ardından bugün ikindi namazı sonrası toprağa verilecek.



"1 GÜN KİMSENİN HABERİ OLMADI"

Havva Yavuz'un kardeşi Mehmet Çakır, anne ve oğlundan 1 gün boyunca kimsenin haberi olmadığını belirterek "Kış ayı gelince şehirde duruyorlardı. Oğlu annesini alıp bir akşam kalmak için köye gelmişler. Isınmak için sobayı yakmışlar. Biraz lodos varmış galiba soba yanmayınca söndürmüşler. Sonrasından uyumuşlar. 1 gün kimsenin haberi olmadı. Dün akşam haberimiz oldu. 1 gün sonra tekrar Trabzon'a döneceklerdi kısmet olmadı" ifadelerini kullandı.