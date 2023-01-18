18 Ocak 2023, Çarşamba
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Trabzon’da 3 çocuğunu canice öldürmüştü! Savunması kan dondurdu | “Beni bu duruma eşim düşürdü”
Trabzon’da 3 çocuğunu silahla vurarak öldüren ve 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen 40 yaşındaki Emre Göktaş, 1. Ağır Ceza Mahkemesinde SEGBİS sistemiyle hakim karşısına çıktı. Baba Göktaş hakkında 3 evladını canavarca hisle öldürdüğü için 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması istendi. Çocuklarını canice katleden Göktaş’ın savunması ise kan dondurdu. İşte ayrıntılar...