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Trabzon’da 3 çocuğunu canice öldürmüştü! Savunması kan dondurdu | “Beni bu duruma eşim düşürdü”

İHA
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Giriş: 18.01.2023 09:16
Trabzon’da 3 çocuğunu silahla vurarak öldüren ve 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen 40 yaşındaki Emre Göktaş, 1. Ağır Ceza Mahkemesinde SEGBİS sistemiyle hakim karşısına çıktı. Baba Göktaş hakkında 3 evladını canavarca hisle öldürdüğü için 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması istendi. Çocuklarını canice katleden Göktaş’ın savunması ise kan dondurdu. İşte ayrıntılar...
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