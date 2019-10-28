Tosun Paşa filmindeki yeşil vadi sahnesi gerçek oldu!

Malatya-Adıyaman il sınırında bulunan yayla, 2 ili karşı karşıya getirdi. Malatyalılar, yaylanın kendilerine ait olduğunu belirten bir grup, yaylaya yol açmaya başladı. Adıyamanlı başka bir grubun saldırısına uğrayan Malatyalılar, eylem yaparak, yetkililerden yardım istedi.