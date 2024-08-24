24 Ağustos 2024, Cumartesi
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Torosların şifa dağıtan adamı
Antalya'nın Akseki ilçesinde 25 yıl önce ilkel yöntemlerle Toros Dağları'ndan toplamış olduğu kekik otlarından kekik yağı çıkaran Abdullah Güven, bugün ise yaklaşık 35 çeşit bitkiden yağ çıkartarak şifa dağıtıyor. Torosların 800 ila bin 800 rakımlarındaki tepelerinden bitkileri toplayarak adeta şifa dağıtan adam, 81 ilden sipariş alarak müşterilerine kargo ile yağlarını ulaştırıyor.