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Torosların şifa dağıtan adamı

Torosların şifa dağıtan adamı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.08.2024 12:11
Antalya'nın Akseki ilçesinde 25 yıl önce ilkel yöntemlerle Toros Dağları'ndan toplamış olduğu kekik otlarından kekik yağı çıkaran Abdullah Güven, bugün ise yaklaşık 35 çeşit bitkiden yağ çıkartarak şifa dağıtıyor. Torosların 800 ila bin 800 rakımlarındaki tepelerinden bitkileri toplayarak adeta şifa dağıtan adam, 81 ilden sipariş alarak müşterilerine kargo ile yağlarını ulaştırıyor.
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