Havada takla atan motosikletli: İlk iş olarak fırlayan ayakkabısını giydi

30 Kasım 2025, Pazar

Giriş: 30.11.2025 02:21
Amasya’da kavşağa giren otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü, havada takla attı. Kazayı ucuz atlatan Eren F., sendeleyerek ayağa kalktıktan sonra ilk olarak fırlayan ayakkabısını giymeye çalıştı. Motosikletini kaldırmak isteyen gence çevredekiler yardım etti. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
