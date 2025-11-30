Havada takla atan motosikletli: İlk iş olarak fırlayan ayakkabısını giydi

Amasya’da kavşağa giren otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü, havada takla attı. Kazayı ucuz atlatan Eren F., sendeleyerek ayağa kalktıktan sonra ilk olarak fırlayan ayakkabısını giymeye çalıştı. Motosikletini kaldırmak isteyen gence çevredekiler yardım etti. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.