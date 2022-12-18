18 Aralık 2022, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Tornavidayla ATM'leri açıp para çalanlar kamerada
İstanbul'daki birçok banka yetkilisinin ATM cihazlarının soyulduğu yönündeki şikayetleri üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Polisler, ATM'lerin güvenlik kamera görüntülerini inceledi ve şüphelilerin ellerindeki tornavida ve benzeri aparatlarla para yatırma haznesini açarak içindeki paraları alıp kaçtıklarını gördü. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları soruşturmada kısa süre içinde şüphelilerin kimliklerini tespit etti. 14 Aralık 2022 tarihinde Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde tespit edilen 6 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskında 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler; A.A. (26), Y.N. (22), Ö.T. (29), A.A.B. (25), F.A. (25), M.A.D. (41) ve E.G.'nin (21) sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapıldı. Daha önceden de çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi