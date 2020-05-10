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Tonlarca ağırlığındaki hafriyat kamyonu duvarda böyle asılı kaldı |Video

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10.05.2020
Denizli’de kontrolden çıkan hafriyat kamyonu yol kenarındaki demir bariyerleri yıkarak istinat duvarından peyzaj alanına düştü. Tonlarca ağırlığından kamyon duvarla düştüğü yer arasında asılı kalırken, sürücü şans eseri yaralı olarak atlattı. .

Kaza, Pamukkale ilçesi Akhan Mahallesinde meydana geldi. Muammer T., idaresindeki 06 DS 2498 plakalı hafriyat kamyonu Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı'nda sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kamyon ardından yol kenarındaki demir bariyerleri yıkarak istinat duvarından peyzaj alanına düştü. Kazayı gören çevredekileri 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaralanan kamyon sürücüsünü araçtan çıkararak ambulans ile hastaneye kaldırdı. Ters dönen kamyonun yakıt deposundan sızan motorinin ise herhangi bir olumsuzluğa yol açmaması için itfaiye ekipleri tarafından güvenlik önlemi alındı.

Kamyonun duvar ile düştüğü yer arasında asılı kalması ise ilginç bir görüntü oluşturdu.

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