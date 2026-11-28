Başkentte trafik çilesi her geçen gün büyüyor! Sürücüler saatlerce direksiyon başında kalıyor

Başkent Ankara'da trafik yoğunluğu, günlük hayatı olumsuz etkileyen en büyük sorunların başında geliyor. Sabah işe gidiş ve akşam işten dönüş saatlerinde kentin ana arterleri âdeta kırmızıya bürünüyor, sürücüler saatlerce trafikte mahsur kalıyor. Ankaralılar, her geçen gün büyüyen bu çileden dertli. Sorunun temelinde ise yeni yolların yapılmaması ve toplu taşıma kapasitesinin artırılmaması yatıyor.