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TOKİ’de yeni indirim kampanyası! Bakan Murat Kurum açıkladı

İHA
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Giriş: 12.04.2023 12:08
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyasıyla ilgili detayları paylaştı. Bakan Kurum, "TOKİ’mizle her yıl iki kere düzenlediğimiz indirim kampanyamızın zamanı geldi. 24 Nisan’da başlıyoruz! TOKİ’den konut ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımız, kalan borçlarını peşin ödemek isterlerse % 25 indirimden faydalanabilecek" dedi. Detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş aktardı.
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