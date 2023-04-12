12 Nisan 2023, Çarşamba
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TOKİ’de yeni indirim kampanyası! Bakan Murat Kurum açıkladı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyasıyla ilgili detayları paylaştı. Bakan Kurum, "TOKİ’mizle her yıl iki kere düzenlediğimiz indirim kampanyamızın zamanı geldi. 24 Nisan’da başlıyoruz! TOKİ’den konut ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımız, kalan borçlarını peşin ödemek isterlerse % 25 indirimden faydalanabilecek" dedi. Detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş aktardı.