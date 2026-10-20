Sivas'ta 1071 yataklı dev hastane için geri sayım! Yıl sonunda hizmete girecek

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde yapımı süren 1071 yatak kapasiteli yeni hastanede çalışmalar devam ediyor. Malazgirt Zaferi'ne atıfta bulunan yatak kapasitesiyle dikkat çeken hastanenin yıl sonunda hizmete girmesi hedefleniyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül, projedeki son gelişmeleri A Haber canlı yayınında anlattı. A Haber muhabiri Murat Onur ve kameraman Halil İbrahim Yel, hastanedeki çalışmaları yerinde takip ederek ayrıntıları aktardı.