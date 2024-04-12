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Tokat'taki kaza araç kamerasına yansıdı: 4 yaralı

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Giriş: 12.04.2024 17:18
Tokat’ın Niksar ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aralarında çocuklarında bulunduğu 4 kişi yaralandı, kaza anı araç kamerasına yansıdı.
Tokat’taki kaza araç kamerasına yansıdı
Tokat'taki kaza araç kamerasına yansıdı
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