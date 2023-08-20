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Tokat'ta zincirleme trafik kazası: 1'i jandarma 8 yaralı

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Giriş: 20.08.2023 00:59
Tokat'ta gerçekleşen zincirleme kazada bir jandarma personeli olmak üzere 8 kişi yaralandı. Kaza yerinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.
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