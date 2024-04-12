12 Nisan 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Tokat'ta şerit ihlali, faciadan dönüldü

Tokat'ta şerit ihlali, faciadan dönüldü

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.04.2024 16:39
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Tokat’ta şerit ihlali, faciadan dönüldü
Tokat'ta şerit ihlali, faciadan dönüldü
43 ilin geçiş güzergahı trafik yoğunluğu
43 ilin geçiş güzergahı trafik yoğunluğu
Elazığ’da silahlı kavga: 1 yaralı
Elazığ’da silahlı kavga: 1 yaralı
Gezmek için gitti görünce şoke oldu
Gezmek için gitti görünce şoke oldu
Yakıt kaçağını çakmakla kontrol etti
Yakıt kaçağını çakmakla kontrol etti
Yayla evleri kara gömüldü!
Yayla evleri kara gömüldü!
Ayasofya’da cuma yoğunluğu! Cami doldu taştı
Ayasofya'da cuma yoğunluğu! Cami doldu taştı
Bir kişinin öldüğü kavgada 7 şüpheli adliyeye sevk edildi
Bir kişinin öldüğü kavgada 7 şüpheli adliyeye sevk edildi
Bayramda güzel havayı fırsat bilen soluğu yaylada aldı
Bayramda güzel havayı fırsat bilen soluğu yaylada aldı
Tatilcilerden yoğun ilgi! Tantuni nasıl yapılıyor?
Tatilcilerden yoğun ilgi! Tantuni nasıl yapılıyor?
5 torun sahibi Dursun dedenin spor aşkı durdurulamıyor
5 torun sahibi Dursun dedenin spor aşkı durdurulamıyor
Kuzey yarımkürenin ilk kirazı hasat edildi
Kuzey yarımkürenin ilk kirazı hasat edildi
Daha Fazla Video Göster