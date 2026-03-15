Katil Bibi günler sonra ortaya çıktı

Orta Doğu ateş çemberinden geçerken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun öldüğü yönündeki iddialar dünya gündemine bomba gibi düştü. Kritik güvenlik zirvesine Netanyahu yerine Savunma Bakanı Israel Katz’ın başkanlık etmesi 'Başbakan nerede?' sorularını beraberinde getirirken, sosyal medyada yayılan yapay zeka ürünü videolar ve 'altı parmak' detayı şüpheleri zirveye taşıdı. İran’ın ağır füzelerle vurduğu İsrail’de kaos hakimken, Netanyahu paylaştığı son görüntüyle 'ölmedim' mesajı verdi.