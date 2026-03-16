İran savaşında flaş iddia: 3 aşamalı kara çıkarma operasyonu

Uluslararası medyada geniş yankı uyandıran Birleşik Arap Emirlikleri merkezli habere göre, İran ile ABD-İsrail arasındaki gerilimde korkunç bir senaryo devreye alınacağı iddia edildi. Buna göre üç aşamalı olarak planlanan operasyonun bu hafta itibarıyla ikinci aşamaya geçileceği, planın odağında İran’ın nükleer tesislerine yönelik kara harekatı ve stratejik kıyı şehirlerinin ele geçirilmesi yer alıyor. A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programına konuk olan Gazeteci Kurtuluş Tayiz, bölgedeki dengeleri kökten sarsacak bu gizli planın detaylarını ve savaşın yeni rotasını A Haber’de değerlendirdi.