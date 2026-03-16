Türkiye'nin hocası İlber Ortaylı'ya veda

Türkiye'nin en önemli entelektüellerinden, duayen tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, 78 yaşında hayata veda etti. Vefatıyla Türkiye'yi yasa boğan Ortaylı için ilk tören, bir dönem öğretim üyeliği yaptığı Galatasaray Üniversitesi'nin hınca hınç dolu bahçesinde düzenleniyor. Sevenleri, öğrencileri ve ailesinin katıldığı duygu dolu anma töreninin ardından Ortaylı, Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ, o anları yerinden aktarıyor.