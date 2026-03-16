Ramazan Bayramı’nda daha fazla yolcu “yüksek hızda” seyahat edecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı’nda artan yolcu talebine yanıt vermek için YHT, anahat ve bölgesel trenlerde toplam 8 bin 898 kişilik kapasite artışı sağlayacaklarını bildirdi. Bakan Uraloğlu, “Ankara- İstanbul arasında 6 ek YHT seferi gerçekleştireceğiz, 2 bin 898 kişi daha sevdiklerine YHT konforu ile ulaşacak. Anahat ve bölgesel trenlerimize ise toplam 100 vagon ilaveyle 6 bin kişilik ek koltuk kapasitesi sağlayacağız.” dedi.