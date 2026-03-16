İran savaşında İsrail nükleer silah kullanabilir mi?

ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırıların ardından gerilim giderek tırmanırken İsrail medyası, katil Tel Aviv yönetiminin nükleer silahlarını savaşta kullanacağını belirtmesi gündeme bomba gibi düştü. Konu A Haber'de masaya yatırılırken Emekli Hava Pilot Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Fazla, ABD’nin bölgedeki kara gücünün kapsamlı bir harekat için yetersiz olduğunu vurgularken İsrail'in ise İran için Begin Doktrini çerçevesinde Tahran’ın azmini kırmak için nükleer silah kullanabileceğini ifade etti.