16 Mayıs 2022, Pazartesi
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Tokat’ta otobüs terminalinde dehşet anları! Ailesini kurşuna dizdi: O anlar kamerada
Tokat'ta ikamet eden Müslüm B., eşiyle beraber kaçtığını öne sürdüğü kardeşini otobüs terminalinde kurşuna dizdi. Otobüsten iner inmez yanlarına giden Müslüm B. silahını belinden çıkartıp önce kardeşine ardından eşine ateş etti. Dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıkarken, genç kadının kaçmaya çalıştığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı.