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Tokat'ta mezarlık kapısı, hırsızların hedefi oldu

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Giriş: 20.02.2024 16:19
Tokat Erbaa Şehir Mezarlığı'nda yaşanan olay görenleri hayrete düşürdü. Gece saatlerinde gerçekleşen olayda, mezarlığın demir bahçe kapısını çalan üç hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı. Kameralara yansıyan görüntülerde, hırsızların kapıyı sırtladığı net bir şekilde görüldü. Polis ekiplerinin bölgeye hızla gelmesi üzerine hırsızlar panikle kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Olayın ardından çalınan kapılar belediye ekipleri tarafından yerine takılarak güvenlik önlemleri artırıldı. Hırsızların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
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