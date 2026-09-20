ANALİZ - Enerji krizi küresel piyasaları sarstı

Dünya enerji piyasaları, Ortadoğu'nun kritik geçiş noktaları Hürmüz ve Babülmendep'teki baskıyla sarsılırken Brent petrol 110 dolar sınırına dayandı. Hürmüz'deki krizin ardından Babülmendep'te de gemi trafiğinin yarı yarıya düşmesi, küresel enerji ve ticaret akışına ilişkin endişeleri büyüttü. Enerji uzmanları, iki kritik boğazdaki riskin yalnızca bugünkü petrol arzını değil, gelecekte taşınabilecek petrol miktarını da tehdit ettiğine dikkat çekerken, yaşanan gelişmelerin enerji fiyatlarından taşımacılığa, üretim maliyetlerinden enflasyona kadar küresel ekonomiyi etkileyebileceği uyarısında bulundu. Hürmüz ve Babülmendep hattındaki gelişmelerin küresel enerji piyasalarına yansımaları, riskler ve olası senaryolar A Haber'in analiz haberinde tüm boyutlarıyla ele alındı.