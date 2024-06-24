24 Haziran 2024, Pazartesi
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Tokat'ta kadın müşteriden, kadın market çalışanına dayak: Saçından tutup kafasını dolaba vurdu
Tokat'ta bir zincir markette dehşete düşüren kavga anları kayda geçti. Müşteri olduğu belirtilen Sevgi H. Kadın market çalışanına henüz bilinmeyen bir nedenle saldırdı. Saldırgan kadın, market çalışanının saçından tutup kafasını defalarca buzdolabına vurdu. Market çalışanının çığlıklar içinde kaldığı görüntüler saniye saniye kaydedildi. Şüpheli Sevgi H., kasten yaralama, hakaret ve tehdit suçlarından ifadesi alınmak üzere Karşıyaka Polis karakoluna götürüldü. Burada ifadesinin ardından serbest bırakıldı.